Часть Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе: какие улицы пострадали

"На магистральном водопроводе в с. Домажир утечка на водопроводе", - рассказали в горсовете.



Фото: во Львове произошла авария на водопроводе (city-adm.lviv.ua)

По информации ЛГКП "Львовводоканал", по состоянию на сейчас воды нет у жителей части:

Железнодорожного,

Шевченковского районов.

В горсовете заявили, что ремонтные бригады предприятия уже работают над устранением повреждения. Работы планируют завершить ближе к ночи, после чего водоснабжение восстановят.

По состоянию на 18:00 ч водоснабжение приостановлено до улиц: