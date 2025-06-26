Часть Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе: какие улицы пострадали

Во Львове произошла авария на магистральном водопроводе. Из-за утечки воды часть города осталась без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.
"На магистральном водопроводе в с. Домажир утечка на водопроводе", - рассказали в горсовете.
Фото: во Львове произошла авария на водопроводе (city-adm.lviv.ua)
По информации ЛГКП "Львовводоканал", по состоянию на сейчас воды нет у жителей части:
В горсовете заявили, что ремонтные бригады предприятия уже работают над устранением повреждения. Работы планируют завершить ближе к ночи, после чего водоснабжение восстановят.
По состоянию на 18:00 ч водоснабжение приостановлено до улиц:
Вчера, 25 июня, во Львовской области, недалеко от села Красов, произошла авария с участием подростка и патрульного автомобиля.
Как пишет ГБР, инцидент произошел около 18:34 на автодороге "Киев - Чоп" вблизи остановки села Красов, Львовской области.
По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции совершил наезд на семнадцатилетнего парня.
Кроме того, сегодня в области правоохранители задержали местного, который за 8 тысяч долларов обещал уклонистам "трансфер" в ЕС вне пунктов пропуска.
Задержание произошло "на горячем", когда фигурант получал деньги от клиента за организацию побега за границу.
В то же время заметим, что сегодня, 26 июня, было временно прекращено движение на пункте пропуска "Угринов", который расположен во Львовской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.