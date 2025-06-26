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На границе с Польшей временно не работает один из пунктов пропуска: что стоит знать туристам

Четверг 26 июня 2025 16:59
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На границе с Польшей временно не работает один из пунктов пропуска: что стоит знать туристам Иллюстративное фото: на границе с Польшей временно не работает пункт пропуска "Угринов" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 26 июня, временно прекращено движение на пункте пропуска "Угринов", который расположен во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в ПП "Угринов" в обоих направлениях. Работы по восстановлению уже продолжаются.

"Учитывайте эту информацию при планировании поездки", - отметили пограничники.

Там также отметили, что из-за летнего туристического сезона нагрузка на пункты пропуска Львовщины возросла: пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается - до 40%.

Сейчас фиксируется накопление транспорта в пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец", "Грушев", "Рава-Русская", "Угринов". "Нижанковичи" и "Смильница" работают без очередей.

Ограничения на пунктах пропуска

Ранее мы писали о том, что на словацко-украинском автомобильном пограничном переходе "Убля - Малый Березный" с 19 по 25 июня 2025 года будет временно ограничено движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.

По данным словацких таможенников, в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен.

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