Часть Курской области без света: местные власти говорят об "обстрелах" со стороны Украины

Во вторник, 29 ноября, два района Курской области в РФ находятся без электричества. "Виновными" в этом назначили Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Курской области Романа Старовойта.
"Прямо сейчас ВСУ "обстреливают" Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов", - заявил Старовойт.
По его словам, есть якобы попадание по объекту энергоснабжения. Поэтому частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.
"После обстрела специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений. Пока информации о пострадавших нет", - добавил губернатор области.
Напомним, что в сентябре в городе Суджа Курской области объявили план "Перехват". Там разыскивают "украинских диверсантов", якобы обстрелявших сотрудников Росгвардии.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ искала "украинских диверсантов", якобы "взорвавших" ЛЭП Курской АЭС.
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