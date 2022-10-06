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Часть коллаборантов уже перевезла семьи из Херсона в Крым

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Херсон, Четверг 06 октября 2022 11:32
Часть коллаборантов уже перевезла семьи из Херсона в Крым Фото: часть коллаборантов уже перевезла семьи из Херсона в Крым (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Херсонские коллаборанты начали вывозить свои семьи в оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Некоторые из коллаборантов Херсонской области уже перевезли свои семьи в Крым. При этом продолжают публично транслировать - "все хорошо, паники нет!" - рассказал он.

Он пообещал коллаборантам, что "скоро будет еще лучше и еще меньше условий для паники".

Как сообщалось, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что северный анфас группировки РФ в Херсонской области упал в течение суток. Именно поэтому украинские военные проводят в этом направлении успешное контрнаступление.

При этом по данным Института изучения войны, Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.

В то же время, российские военные значительно усложнили выезд из Херсонской области, практикуя так называемые "спецразрешения".

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