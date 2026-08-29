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Часть книжного рынка на Почайне возобновила работу после удара РФ

17:51 29.08.2026 Сб
2 мин
Огонь уничтожил 60-70% торговых площадей рынка
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Фото: В "Букинисте" возобновилась работа (РБК-Украина)

Пожар после удара 16 августа уничтожил более половины торговых площадей книжного рынка возле метро "Почайна" в Киеве. Уцелевший сектор "Букинист" уже 20 августа получил электроснабжение, а предприниматели начали возобновлять торговлю.

Как приходит в себя культовая книжная локация столицы – в материале РБК-Украина "Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне".

Главное:

  • Сектор "Букинист" (ряды 64-107) после четырехдневного обесточивания получил свет, торговля там возобновилась.
  • Пожар 16 августа нанес наибольшие разрушения, уничтожив огнем 60–70% торговых площадей книжного рынка.
  • Точный размер убытков пока установить невозможно администрация не ведет учет товаров арендаторов.
  • Также продолжили работу невредимые 10–13 рядов с книгами и принадлежностями для рукоделия на Вербовой, 23.

Книжный рынок возле станции метро "Почайна", который киевляне по привычке до сих пор называют "Петровкой", этим летом пережил три волны российских ударов – 15 июня, 30 июля и 16 августа.

Наиболее разрушительным стал последний: по словам администратора рынка Александра Кращенко, пожар уничтожил 60–70% торговых площадей.

"Букинист" возобновляет торговлю

После четырехдневного обесточивания 20 августа к уцелевшей части рынка – сектору "Букинист" по улице Степана Бандеры, 10 – вернули электроэнергию. Также продолжили работу невредимые 10–13 рядов с книгами и принадлежностями для рукоделия на Вербовой, 23.

"Сейчас мы ремонтируем то, что имеем на "Букинисте". Восстанавливаем ролеты, создавайте наши магазины. "Букинист" есть, работает. Только надо крышу кое-где отремонтировать, а так торговые места и товар сохранились", – рассказал РБК-Украина администратор рынка Александр Кращенко.

Точный размер ущерба пока установить невозможно: администрация не ведет учет товаров арендаторов, поэтому реальные суммы известны только самим книготорговцам.

Им приходится самостоятельно оценивать нанесенный ущерб и подавать в Нацполицию акты о повреждении имущества. На это отведено 15 дней – срок, который сами предприниматели считают слишком коротким.

Напомним, в ночь на 16 августа Россия атаковала Киев баллистическими ракетами , пострадали три человека.

Во время ракетной атаки на столицу пострадал книжный рынок на Почайной – часть рынка выгорела дотла, спасатели долго тушили пожар, который осложняли горючие материалы и повторные тревоги.

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