В трех областях на западе Украины начались аварийные отключения света из-за атаки РФ
Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях утром в пятницу, 20 ноября, применили аварийные отключения электроэнергии. Причиной ограничений послужила российская атака на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Что известно о ситуации в энергосистеме:
Причина ограничений: Из-за вражеского удара по объектам энергетики ситуация в энергосистеме Украины крайне сложна, поэтому для ее стабилизации пришлось прибегнуть к экстренным мерам.
Регионы действия: Аварийные отключения введены в трех западных областях - Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской.
Работа энергетиков: Специалисты уже работают на местах, чтобы быстрее стабилизировать систему и вернуть электроснабжение потребителям. Предварительно обнародованные почасовые графики в этих регионах во время аварийных отключений не работают.
В компании подчеркнули, что о дальнейших изменениях ситуации в энергосистеме и отмене экстренных ограничений будут сообщать дополнительно.
Ситуация во Львовской области
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, враг атаковал объект энергетики в области.
"В ближайшее время должны ввести почасовые отключения. Графики опубликуют на ресурсах "Львовоблэнерго". Воздушная тревога продолжается. Работает ПВО. Опасность новых ударов остается высокой", - сообщил он.