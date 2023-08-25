RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Часть европейской истории". Шольц выступил против запрета российской культуры

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает запрет российской культуры. По его словам, она является частью общей европейской истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По словам Шольца, артисты, которые поддержали действия Кремля, и без этого вряд ли получат приглашение выступать в Германии. Он добавил, что среди россиян якобы много тех, кто не согласен с политикой власти.

"Российская культура является частью нашей общей европейской истории. И это не должно быть просто запрещено", - сказал канцлер Германии.

Запрет русской культуры в Украине

Напомним, в июле Киевский городской совет ввел запрет на песни и другие русскоязычные культурные продукты в публичных местах.

Как пояснил депутат Киевского горсовета Вадим Васильчук, такие меры приняли, чтобы защитить украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.

"Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Русский - язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы", - отметил депутат.

Он уточнил, что под ограничения подпадают и объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие охране в соответствии с законодательством Украины.

Также напомним, еще в прошлом году Конотопский городской совет (Сумская область) принял решение о запрете российской музыки в публичных местах.

Также мы писали, что Верховная рада Украины поддержала законопроект о запрещении публичного транслирования российской музыки в общественных местах и медиа.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОлаф Шольц