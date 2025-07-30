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Часть мужчин с 25 лет автоматически получит звание солдата запаса, - Минобороны

Иллюстративное фото: часть мужчин в Украине получат звание солдат запаса (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин согласовал изменения, согласно которым часть военнообязанных мужчин автоматически получит звание солдата запаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в Минобороны, Кабмин упорядочил и детализировал отдельные процедуры военного учета и призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Новое постановление правительства предусматривает:

  • автоматическую постановку на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;
  • отправку повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания;
  • присвоение воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с постановкой на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП;
  • формирование поименных списков средствами системы "Оберіг" для организации отправки команд во время призыва на военную службу.

Стоит отметить, что в Украине военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.При этом весной прошлого года призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Новая категория мужчин получит отсрочку

Напомним, ранее Кабмин согласовал законопроект, согласно которому отсрочку на 12 месяцев получат те парни в возрасте 18-25 лет, которые уже служили по контракту.

Такой законопроект еще должна поддержать Верховная Рада, чтобы он вступил в силу.

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