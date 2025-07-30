Часть мужчин с 25 лет автоматически получит звание солдата запаса, - Минобороны

Кабмин согласовал изменения, согласно которым часть военнообязанных мужчин автоматически получит звание солдата запаса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как отметили в Минобороны, Кабмин упорядочил и детализировал отдельные процедуры военного учета и призыва граждан на военную службу во время мобилизации.
Новое постановление правительства предусматривает:
Стоит отметить, что в Украине военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.При этом весной прошлого года призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.
Напомним, ранее Кабмин согласовал законопроект, согласно которому отсрочку на 12 месяцев получат те парни в возрасте 18-25 лет, которые уже служили по контракту.
Такой законопроект еще должна поддержать Верховная Рада, чтобы он вступил в силу.
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