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Часть здания - уничтожена полностью: репортаж с места удара по НАН в Киеве (фото, видео)

15:10 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Акимова aimg Дмитрий Левицкий
Фото: россияне атаковали НАН Украины в Киеве (Юлия Акимова, РБК-Украина)

Российский дрон сегодня днем атаковал здание Национальной академии наук Украины прямо в историческом центре Киева. Часть здания разрушена, известно о погибших и пострадавших.

РБК-Украина побывало на месте трагедии и показывает, как выглядят последствия российского террора.

Что известно об ударе

Россияне нанесли удар посреди рабочего дня. По состоянию на 14:40 было известно о погибшей женщине и троих пострадавших. Пострадавшие госпитализированы.

Сейчас на месте удара работают спасатели: тушат пожар и ищут людей, которые могли находиться в здании в момент удара.

Полиция также перекрыла движение по улице Владимирской (от перекрестка с улицей Богдана Хмельницкого до перекрестка с бульваром Тараса Шевченко).

Как рассказал корреспонденту РБК-Украина один из очевидцев, находившийся в здании во время удара, атака произошла в обеденный перерыв.

"Я был внутри здания, говорят, что это реактивный дрон", - рассказал мужчина по имени Леонид.

Кроме того, в результате атаки был поврежден один из корпусов Министерства образования и науки Украины. Он расположен рядом со зданием НАН Украины.

Что известно о здании НАН Украины

Здание, где находится Национальная академия наук Украины, было построено еще в середине 19-го века. Сначала оно было двухэтажным, его проектировали как пансионат для девочек. А затем зданию достроили третий этаж.

В 1918 году здание стало местом для Украинской академии наук. Так было до этих дней.

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