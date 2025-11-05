Часть Броваров осталась без отопления: когда возобновят подачу тепла

В Броварах временно приостановили подачу тепла из-за аварии на теплосети. Без отопления остались дома 34-го микрорайона.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.
По его словам, коммунальные службы уже работают над ликвидацией порыва, однако восстановление теплоснабжения может занять некоторое время.
Поставка тепловой энергии приостановлена по адресам:
Завершить работы и восстановить теплоснабжение обещают до 06:00 пятницы, 7 ноября.
Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 28 октября. Президент Владимир Зеленский в конце октября сообщал, что ситуация в энергетике стабильная, продолжается восстановление после российских ударов, а также наращивается количество ремонтных бригад и штабов быстрого реагирования. Украина договаривается с партнерами - в частности Германией, Италией и ЕС - о поставках оборудования для энергосистемы.
РБК-Украина писало, что в начале ноября около 70-80% котельных уже подключены к теплу. По словам врио главы Госэнергонадзора Анатолия Замулка, отопление получают примерно 50-55% жилых домов, тогда как в социальной сфере этот показатель достигает 70%. Часть ОСМД и кооперативов сознательно отложили запуск тепла до начала нового месяца.