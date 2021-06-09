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У частині України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: Андрій Василюк

У низці областей України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Високий рівень загрози пожеж оголосили на 9-10 червня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"9 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 10 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

8 червня в Україні відзначили шості роковини наймасштабнішої пожежі в історії країни.

Пожежа на нафтобазі у смт Глеваха Київської області виникла 8 червня 2015 року. Її називають наймасштабнішою не лише в Україні, а й у Європі.

Із полум’ям боролися 939 чоловік та 117 одиниць техніки, а позмінно в цілодобовому режимі одночасно працювали більше двох сотень людей та понад пів сотні одиниць техніки.

У перші 12 годин вдалося запобігти розповсюдженню вогню за межі території нафтобази, зокрема на поруч розташовану нафтобазу “КЛО”, військову базу, де зберігалися боєприпаси і загалом в десятки разів зменшити масштаби надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.

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