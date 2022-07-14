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Частина росіян залишиться без вихідних. Путін перевів економіку РФ на військові рейки

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Москва, Четвер 14 липня 2022 19:11
Частина росіян залишиться без вихідних. Путін перевів економіку РФ на військові рейки Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким в економіці РФ "вводяться спецзаходи". Зокрема, для низки росіян скасують вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Згідно з документом, тепер уряд РФ, у разі проведення так званих "спецоперацій", отримує право вводити понаднормову працю, а також примусово залучати компанії до виконання державного замовлення для потреб російської армії.

У Трудовий кодекс РФ вже внесли положення про залучення працівників військово-промислового комплексу до роботи вночі, у вихідні та свята. Порядок надання відпусток також змінили.

При цьому путінський режим отримає право розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти, а також розбронювати матеріальні цінності державного резерву.

Нагадаємо, раніше у Москві місцеві чиновники відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки така інформація "є секретною".

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