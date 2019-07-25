Частину засуджених з ОРЛО звільнять упродовж місяця, - Денісова

Частину переданих з окремих районів Луганської областей (ОРЛО) засуджених українців звільнять упродовж місяця. Про це заявила омбудсменка Людмила Денісова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, напередодні Україні передали 64 ув'язнених з в'язниць окупованій частині Луганської області.

"Ми забрали цих 64-х громадян, з них 11 осіб вже найближчим часом протягом місяця звільняться. Тому що вони вже відбули терміни покарання", - говорить Денісова.

Також, з в'язниць можуть звільнити ще 7 громадян України, які можуть оскаржити вирок.

"Передали 7 осіб, які були засуджені, але їх вироки не вступили в дію. Тому що вони їх оскаржували в Апеляційному суді Луганської області. Вперше за півроку як ми проводимо цю роботу нам передали матеріали кримінальних справ цих громадян України. Ми передали їх в Апеляційний Луганський суд. Право цих людей на вільний доступ до правосуддя відновлять. Можливо вони теж будуть вже на свободі", - додала вона.

Нагадаємо, "ЛНР" передала Україні ще 64 ув'язнених з в'язниць окупованої частини Луганської області. Це був вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області.

Як повідомляло РБК-Україна, контррозвідники СБУ спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, які прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ