Частина окупованого Криму залишилася без світла

Причиною стали погані погодні умови і, як наслідок, аварії

В аннексированном Россией Крыму сегодня, 1 марта, несколько населенных пунктов остались без света из-за плохих погодных условий и аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сообщается, что по состоянию на 16:00 (по местному времени), предприятие "Крымэнерго" заявляло об отключении света в Керчи (частично).

"Также частично не было света в поселках Ленино и Калиновка Ленинского района, селах Красная поляна и Внуково Черноморского района, селе Кольцово Сакского района. В этих населенных пунктах нет света из-за ветра", - говорится в сообщении.

Без света оставались в течение дня и Армянск, Красноперекопск и частично Евпатория, рассказал диспетчер в евпаторийском "Крымэнерго".

Согласно данным предприятия, причиной стала авария в сетях "Крымэнерго".

Относительно Армянска диспетчеры сообщили, что в Крыму была повреждена высоковольтная линия.

Напомним, боевики в ночь на пятницу со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная "ЛНР") из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района Луганской области, в результате чего были повреждены частные дома и опора линии электропередач.