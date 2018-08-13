В Івано-Франківську обстріляли тролейбус

Внаслідок обстрілу тролейбуса ніхто з людей не постраждав

Сьогодні, 13 серпня, в Івано-Франківську невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса, який перевозив пасажирів. Про це повідомляє міський голова Роман Марцінків у Facebook

"Близько години тому у нашому місті обстріляли тролейбус, який курсує на маршруті №2. Трапилося це на зупинці "Крок". Стріляли у лобове скло", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Марцінків, водій тролейбуса зразу відчинила двері та випустила пасажирів. Ніхто з людей не постраждав.

Зараз на місці працює поліція та ревізор з безпеки руху КП "Електроавтотранс", намагаються знайти особу, що стріляла.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві автомобіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди влетів у натовп людей. У житловому масиві Троєщина автомобіль "Волга" влетів у натовп і перекинувся. За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали кілька людей.

Додамо, що 7 серпня в Києві автомобіль Skoda наїхав на три автомобіля, які були припарковані біля станції метро "Сирець". В результаті зіткнення 30-річний чоловік, який садив свого 3-річного сина в Hyundai, отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.