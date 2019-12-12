Частина Харківської області залишиться без тепла у разі припинення транзиту газу

У разі припинення транзиту газу частина Вовчанського району Харківської області залишиться без тепла. Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, окремі домоволодіння та котельні у Вовчанську ще з радянських часів підключені до російського газопроводу.

"Цю проблему приховували. У Вовчанську не кожна людина знає, з чим може зіткнутися 1 січня 2020 року. Тому ми повинні відверто повідомляти, що ця проблема є. Вона тягнеться роками", - заявив Кучер.

Він також додав, що не мають альтернативних джерел теплопостачання понад 5 тисяч будинків, в яких проживає 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що на сьогодні в питанні транзиту газу передчасно говорити про домовленості. У той же час українська сторона наполягає на достроковому контракті з достатніми обсягами.

До цього голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія і Україна в найближчі дні продовжать газові переговори.