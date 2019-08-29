Частина депутатів фракції "Слуга народу" виступили за звільнення Авакова

У фракції "Слуга народу" частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді міністра внутрішніх справ або який-небудь інший. Про це РБК-Україна сказали кілька співрозмовників у "Слузі народу".

За словами одного з джерел, питання майбутнього Авакова на даний момент є центральною проблемою при погодженні кандидатур в новий уряд.

Нагадаємо, раніше голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що питання звільнення Авакова буде вирішувати новий прем'єр-міністр. При цьому Разумков зазначив, що в нинішньому порядку денному є питання призначення нового прем'єра та складу уряду.

Також РБК-Україна повідомляло, що в середу 28 серпня під стінами Офісу президента пройшла акція протесту за звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. В акції взяли участь кілька сотень протестувальників, які звинуватили главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджання розслідування низки нападів і вбивств громадських активістів.