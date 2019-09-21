Частина делегації України поїде на засідання ПАРЄ, - нардеп

Українська делегація в ПАРЄ буде частково представлена ​​на найближчому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це у Facebook повідомив член делегації, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, поїдуть на сесію ПАРЄ.

"Вважаю неприпустимим, щоб на такому важливішому міжнародному майданчику, як ПАРЄ, звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція", - зазначив Гончаренко.

Відзначимо, раніше стало відомо, що Україна не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ. Замість участі в сесії українська делегація проведе ряд консультацій з делегаціями інших країн. Сторони обговорять відновлення довіри до ПАРЄ після повернення до її складу делегації Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв і Єгор Чернєв були призначені головами українських делегацій в Парламентських асамблеях ОБСЄ і НАТО.

До цього новий склад української делегації в ПАРЄ очолила депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.