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В Часовом Яру оккупанты прячутся и накапливаются в трубах канала, - ВСУ

Фото: в Часовом Яру оккупанты прячутся и скапливаются в трубах канала (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска пытаются продвигаться на Торецком направлении. В Часовом Яру оккупанты используют трубы канала Северский Донец-Донбасс", чтобы укрываться от непогоды.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

"Российские войска продолжают свои наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Самая сложная обстановка - в районе Часового Яра и Торецка. За минувшие сутки зафиксировано 608 обстрелов в районе Торецка и 430 в районе Часового Яра", - рассказал Запорожец.

По его словам, тактика врага на Торецком направлении остается неизменной: артиллерийские обстрелы, штурмовые действия и минирование.

"Враг сейчас штурмует малыми группами под прикрытием минометов и FPV-дронов. Фиксируем, что противник перемещается с противопехотными минами ТМ-62 и применяет их для минирования зданий и логистических путей", - добавил спикер.

В Часовом Яру, как отметил Запорожец, враг использует трубы канала "Северский Донец - Донец, чтобы скрываться в непогоду, а затем двигаться дальше при удобной возможности.

"Сейчас в Донецкой области часто наблюдается туман, и враг активно это использует, чтобы накапливаться в этих трубах, а затем перемещаться вглубь города. Наши операторы дронов фиксируют такие перемещения, пытаются применить все возможные средства для уничтожения врага", - рассказал спикер.

 

Ситуация в районе Часового Яра

Напомним, что еще в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны заняли более выгодные позиции.

Как недавно рассказали в ВСУ, сейчас в Часовом Яру идут активные городские бои. Россияне пытаются попасть на огнеупорный комбинат и за микрорайон "Канал".

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