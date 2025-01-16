В Часовом Яру оккупанты прячутся и накапливаются в трубах канала, - ВСУ

"Российские войска продолжают свои наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Самая сложная обстановка - в районе Часового Яра и Торецка. За минувшие сутки зафиксировано 608 обстрелов в районе Торецка и 430 в районе Часового Яра", - рассказал Запорожец.

По его словам, тактика врага на Торецком направлении остается неизменной: артиллерийские обстрелы, штурмовые действия и минирование.

"Враг сейчас штурмует малыми группами под прикрытием минометов и FPV-дронов. Фиксируем, что противник перемещается с противопехотными минами ТМ-62 и применяет их для минирования зданий и логистических путей", - добавил спикер.

В Часовом Яру, как отметил Запорожец, враг использует трубы канала "Северский Донец - Донец, чтобы скрываться в непогоду, а затем двигаться дальше при удобной возможности.

"Сейчас в Донецкой области часто наблюдается туман, и враг активно это использует, чтобы накапливаться в этих трубах, а затем перемещаться вглубь города. Наши операторы дронов фиксируют такие перемещения, пытаются применить все возможные средства для уничтожения врага", - рассказал спикер.