Не время: в Белом доме прокомментировали процесс принятия Украины в НАТО

В США прокомментировали подачу Украиной заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО", – заявил советник президента США Джо Байдена.
По его мнению, лучший путь поддержки Украины - практическая поддержка "на земле". А уже процесс в Брюсселе лучше будет реализовать в другое время. При этом он подчеркнул, что США не отказываются от поддержки политики "открытых дверей" для НАТО.
"Все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться", - добавил Салливан.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий по вступлению.
Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в альянсе.
Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО
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