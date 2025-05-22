"Пора остановить бойню": Грэм пригрозил Китаю за поддержку Путина

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Линдси Грэма в соцсети Х.
Сенатор отметил, что провел "очень хорошую встречу" с послом Китая в США Се Фэном, в ходе которой обсуждался ряд насущных глобальных вопросов, в частности торговля и война между Украиной и Россией.
Китайский посол напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения, Пекин занял позицию достижения мира через диалог и Грэм согласился с такой концепцией.
В ответ сенатор выразил надежду, что "США смогут наладить настоящий диалог с Китаем, которого так не хватает в случае с российским диктатором Владимиром Путиным".
Он также подчеркнул, что "сочетание прекращения огня с искренними переговорами, может привести к почетному и справедливому миру".
"Подавляющее большинство Сената США полагает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это была бы серьезная ошибка, которая может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать нефтяную экономику Путина. Президент Трамп прав: пришло время положить конец этой бойне", - отметил Грэм.
После безрезультатных мирных переговоров в Стамбуле 16 мая из-за неприемлемых для Киева условий РФ, администрация президента США Дональда Трампа продолжает миротворческие усилия и внезапно качнулась в сторону Москвы.
17 мая Трамп анонсировал "разрушительные" санкции против России в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.
Однако после длительного телефонного разговора с Путиным 19 мая, президент США решил не спешить с санкциями и заявил, что следует посмотреть, как себя будет дальше вести Кремль.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что новые санкции заставят Москву выйти из переговоров.
Позже Трамп шокировал президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров откровенно пророссийскими заявлениями, а также не исключил выхода США из переговорного процесса.
По данным источников агентства Bloomberg, Трамп внезапно поверил в победу России и начал озвучивать месседжи Кремля.
Добавим, что в начале мая Линдси Грэм заявил о поддержке в Сенате законопроекта о санкциях в отношении стран-покупателей российских нефти и газа. Ограничения предусматривают введение 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
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