"Пора остановить бойню": Грэм пригрозил Китаю за поддержку Путина

Сенатор отметил, что провел "очень хорошую встречу" с послом Китая в США Се Фэном, в ходе которой обсуждался ряд насущных глобальных вопросов, в частности торговля и война между Украиной и Россией.

Китайский посол напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения, Пекин занял позицию достижения мира через диалог и Грэм согласился с такой концепцией.

В ответ сенатор выразил надежду, что "США смогут наладить настоящий диалог с Китаем, которого так не хватает в случае с российским диктатором Владимиром Путиным".

Он также подчеркнул, что "сочетание прекращения огня с искренними переговорами, может привести к почетному и справедливому миру".

"Подавляющее большинство Сената США полагает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это была бы серьезная ошибка, которая может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать нефтяную экономику Путина. Президент Трамп прав: пришло время положить конец этой бойне", - отметил Грэм.