Не время для отдыха. Почему во время войны нет выходных на государственные праздники

"Сегодня суббота. Это слово на войне ничего почти не означает, как понедельник, четверг или любой другой день. Все они стали одинаковыми. Одинаково защищаем государство, одинаково спасаем людей. Страна не знает больше выходных. Не важно, что на часах, не важно, что на календаре. И так до победы", - заявил президент Владимир Зеленский 5 марта 2022 года, на десятый день вторжения РФ.

Действительно, введенное через полномасштабное российское вторжение военное положение предполагает приостановку действия ряда статей Кодекса законов о труде, регулирующих вопросы выходных дней.

Следовательно, пока действует военное положение - официальных праздничных и нерабочих дней в Украине нет.

Но график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Это означает, что работодатель при необходимости может выводить людей на работу в любой день - будь то суббота, воскресенье, Рождество или Новый год.