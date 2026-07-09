Время спасает жизнь: медицинский батальон срочно собирает средства на внедорожник

Надежный внедорожник для медиков

Начальник штаба этого подразделения хирург с позывным "Гора" (Алексей) спасал бойцов на стабилизационных пунктах и ​​в прифронтовых госпиталях с февраля 2022 года. Сейчас в задачи входит ответственность за логистику и координацию работы батальона.

Для медиков на передовой мобильность - это критический фактор. Нынешняя машина подразделения слишком большая, что делает ее заметной целью для вражеских дронов, а высокий расход горючего (свыше 20 л на 100 км) создает серьезные логистические проблемы в условиях фронта.

Медики 1 отдельного медицинского батальона (фото: 1 отдельный медицинский батальон)

Какое авто поможет спасать жизнь

Команда медиков ищет Suzuki Jimny. Это идеальный вариант для боевых условий:

Компактность: автомобиль менее заметен для противника.

автомобиль менее заметен для противника. Проходимость: способен преодолевать бездорожье там, где останавливается другая техника.

способен преодолевать бездорожье там, где останавливается другая техника. Экономичность: существенная экономия топлива и затрат на обслуживание.

Цель сбора: 500 000 гривен

Сбор инициировала жена Алексея, Наталья, официально зарегистрированная в Государственном реестре волонтеров. Прозрачность передачи гарантирована: автомобиль оформят через благотворительный фонд и передадут медицинскому батальону.

Медикам нужно собрать 500 тысяч гривен на авто (инфографика 1 отдельный медицинский батальон)

"Наша цель - обеспечить медиков транспортом, который позволит им вовремя добраться до раненых. Каждая гривна сегодня - это шанс на спасенную жизнь бойца", - отмечают волонтеры.

Как поддержать медицинский батальон: