Время подлета минимально. Что известно о российских ракетах Х-35 возле границ Украины

Российская армия перебросила ракетные комплексы "Бал" в Брянскую область, которая граничит с Украиной. Они оснащены ракетами со скоростью полета 850 км/ч.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко.
По его словам, ракета Х-35 меньше других крылатых, но скорость приблизительно такая же.
"Что касается времени подлета. Скажем так: ее скорость 850 км/ч. Такая же как и у Х-101 и "Калибров". Никакой разницы в этом нет", - подчеркнул он.
Таким образом, с Брянской области, например, до Киева ракета может долететь приблизительно за 18 минут после пуска.
Российский производитель указывает скорость 0,8 Маха, а это несколько выше - 980 км/ч. В этом случае подлетное время на максимальную дальность в 250 км сокращается до 15 минут.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Слепой убийца. Чем опасен российский комплекс "Бал" и есть ли угроза для Киева".
Напомним, ранее стало известно о переброске ракетных комплексов "Бал" к границе с Украиной в Брянской области. В Генеральном штабе ВСУ предупреждают, что это дополнительные угрозы для Житомирской, Киевской Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракеты Х-35 меньше по сравнению с другими крылатыми, поэтому украинским системам ПВО их сложнее обнаружить.
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