"Время переписывать речь": в ОП высмеяли перенос выступления Путина по поводу "референдумов"

Выступление президента РФ Владимира Путина по поводу проведения "референдумов" переносили несколько раз. С такого хода событий уже успели посмеяться в Офисе президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

Следует отметить, что намерения России о проведении псевдореферендумов жестко раскритиковали в Евросоюзе и НАТО , а также в ряде развитых стран мира.

"Время "переписывать речь". Автор потенциального "шедевра о "референдумах" просто увидел реакцию (международного сообщества - ред.)", - написал чиновник.

Напомним, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".

К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиции нашего государства четкие и хорошо известные и они не изменятся "от шума откуда-то".

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