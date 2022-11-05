За время оккупации в Крым незаконно переехали сотни тысяч россиян: их нужно выдворить

Чиновница отметила, что, согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу, их нужно принудительно отправить обратно.

"Поэтому если они нелегали, то должны вернуться в Россию, уехать из украинского Крыма после деоккупации", - подчеркнула Ташева.

По ее словам, заявки от россиян, которые имеют украинских супругов или детей, "будут восприняты с пониманием, как и заявки тех, которые докажут свою поддержку Украины".

"Этот сложный вопрос, ведь они незаконно находятся на территории нашего государства и принимают участие в преступной колонизационной политике Кремля", - добавила представитель президента.