За час окупації до Криму незаконно переїхали сотні тисяч росіян: їх треба видворити

За період окупації на Кримський півострів незаконно переїхало близько 800 тисяч громадян Росії. Їх потрібно видворити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар постійної представниці президента України в АР Крим Таміли Ташевої для матеріалу Daily Mail.
Посадовиця зазначила, що, згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон, їх потрібно примусово відправити назад.
"Тому якщо вони нелегали, то повинні повернутися до росії, виїхати з українського Криму після деокупації", - підкреслила Ташева.
За її словами, заявки від росяін, які мають українське подружжя чи дітей, "будуть сприйняті з розумінням, як і заявки тих, які доведуть свою підтримку України".
"Це складне питання, адже вони незаконно перебувають на території нашої держави та беруть участь у злочинній колонізаційній політиці Кремля", - додала представниця президента.
Нагадаємо, в окупованому Криму російський Червоний хрест вкрав українське майно.
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