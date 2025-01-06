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За время Курской операции Россия потеряла более 38 тысяч военных, - Зеленский

Понедельник 06 января 2025 20:52
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За время Курской операции Россия потеряла более 38 тысяч военных, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За время операции Сил обороны Украины на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат - только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч - безвозвратно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения. Также там задействованы солдаты из Северной Кореи.

"Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности в Донецкую область, в частности против Сум, в частности в Харьковскую область или Запорожье, - подчеркнул президент.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, еще летом украинским защитникам удалось прорвать границу и зайти на территорию Курской области. С тех пор они продолжают удерживать под контролем российские территории.

Для того, чтобы вытеснить украинских воинов, россияне даже привлекли к боям солдат КНДР, которые несут огромные потери.

На днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня.

Также вчера сообщалось, что Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.

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