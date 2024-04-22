Время дискуссий истекло. Кулеба обратился к министрам обороны и иностранным делам ЕС

Во время обращения к министрам обороны, а также иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) Дмитрий Кулеба проинформировал коллег о критических потребностях Украины на фоне российской агрессии. В частности он напомнил призыв президента Украины Владимира Зеленского о немедленных действиях, а не дискуссиях.

"Мы способны предотвратить худшие сценарии, если будем действовать вместе и без страха. Нужны уже сегодня конкретные и смелые решения по скорейшему предоставлению Украине дополнительных систем Patriot и SAMP/T, ракет к ним, артиллерии и боеприпасов, другого оружия и оборудования. Сейчас, когда вы собрались за одним столом, время действовать, а не дискутировать", - заявил министр.

В частности, вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, Кулеба приветствовал решение Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки о предоставлении пакета поддержки Украине. В то же время глава МИД отметил, что европейскому континенту не стоит расслабляться, поскольку защита Европы - является делом европейцев.

"Во-вторых, за полгода дискуссий в США Европа продемонстрировала настоящее лидерство и способность действовать. Я благодарен вам за это. Мы должны запомнить это ощущение и продолжить такое движение Европы вперед", - добавил Кулеба.

В конце министр иностранных дел Украины отметил, что Россию останавливает сила, а осторожность - только провоцирует. Единственным выходом не дать диктатору Владимиру Путину зажечь еще большую войну в Европе - нанести его армии болезненные потери.

"Отдельной темой разговора стала также защита энергетической системы Украины от российского террора и укрепление устойчивости нашего государства, защиты городов и общин, усиление украинских воинов", - добавляет министерство.

Главные потребности Украины

На фоне усиления массированных обстрелов по территории Украины, а также обострения по полю боя, главными потребностями Украины сегодня являются:

системы противовоздушной обороны и ракеты для нее;

артиллерийские снаряды.

Вопрос усиления нашей противовоздушной обороны обсуждался во время заседания Совета Украина-НАТО, итоги которого можно почитать по ссылке.

Между тем Зеленский рассказывал, что самыми горячими направлениями фронта являются: