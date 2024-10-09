На время аудита критических предприятий бронирование работников приостанавливать не будут, - Минобороны

До 15 ноября в Украине должны провести аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. Бронирование работников на это время приостанавливаться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий первого замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка Суспильному .

В комиссию, которая будет проводить аудит, должны быть включены военные. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено.

Он отрицает приостановку бронирования, о которой сообщали СМИ. Также, по его словам, в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

Решение о проведении проверки было принято, по словам чиновника, после резкого увеличения количества забронированных. "Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост вдвое", — сказал Гаврилюк.