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На время аудита критических предприятий бронирование работников приостанавливать не будут, - Минобороны

Среда 09 октября 2024 23:33
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На время аудита критических предприятий бронирование работников приостанавливать не будут, - Минобороны Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

До 15 ноября в Украине должны провести аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. Бронирование работников на это время приостанавливаться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий первого замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка Суспильному.

В комиссию, которая будет проводить аудит, должны быть включены военные. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено.

Он отрицает приостановку бронирования, о которой сообщали СМИ. Также, по его словам, в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

Решение о проведении проверки было принято, по словам чиновника, после резкого увеличения количества забронированных. "Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост вдвое", — сказал Гаврилюк.

Напомним, в среду, 9 октября, агентство The Page опубликовало выписку из протокола правительственного заседания, которое состоялось 8 октября. В нем говорится, что Минобороны хочет провести аудит по бронированию от мобилизации, и с этой идеей согласилось правительство.

Кроме того, правительство поручило Минобороны и Минэкономики до следующего заседания разработать проект решения, предусматривающего остановку до 15 ноября 2024 года действия положений критериев, определяющих, какие предприятия, учреждения или организации являются критически важными. Пока эти критерии не будут действовать, бронирование не будет проводиться, сообщило агентство.

Источник РБК-Украина в Кабмине подтвердил правдивость этой информации. Инициатором этого решения, по словам источника, выступало Минобороны, желающее проверить, кого и на каких основаниях забронировали от мобилизации за время войны.

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