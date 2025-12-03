"Волшебный Экспресс" запускают в Киеве и Львове: когда и кто может поехать бесплатно

В компании отмечают, что главными пассажирами в этом году станут дети из прифронтовых областей и дети железнодорожников - в том числе раненых, погибших или мобилизованных.

Кто может бесплатно попасть на праздничный рейс

УЗ приглашает семьи из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областей. Они могут бесплатно доехать в Киев или Львов по программе "3000 км по Украине", а также получить бесплатные билеты на "Волшебный Экспресс".

Для этого нужно:

активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ;

приобрести за бонусные километры билеты в Киев или Львов на 4-7 декабря для себя и детей;

зарегистрироваться по ссылке;

дождаться подтверждения от УЗ (количество мест ограничено).

Расписание рейсов и особенности путешествия

Паровозы будут отправляться со станций Киев-Пассажирский и Львов-Главный:

5 декабря - в 14:00 и 17:00;

6 декабря - в 10:00 и 13:00;

7 декабря - в 10:00 и 13:00.

Путешествие продлится до двух часов и будет проходить в пределах города с одной остановкой. В составе - специально оформленные детские вагоны, адаптированные для пассажиров от 0 лет.

УЗ советует приходить на вокзал за 30 минут до отправления, чтобы сделать праздничные фото и присоединиться к развлекательной программе. В случае воздушной тревоги мероприятия перенесут в безопасные укрытия, а поезда будут курсировать по графику.