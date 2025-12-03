"Волшебный Экспресс" запускают в Киеве и Львове: когда и кто может поехать бесплатно

"Укрзализныця" назначила традиционные праздничные ретро-поезда на паровозной тяге ко Дню святого Николая. "Волшебные Экспрессы" будут отправляться в рейсы 5, 6 и 7 декабря в Киеве и Львове.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании отмечают, что главными пассажирами в этом году станут дети из прифронтовых областей и дети железнодорожников - в том числе раненых, погибших или мобилизованных.
УЗ приглашает семьи из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областей. Они могут бесплатно доехать в Киев или Львов по программе "3000 км по Украине", а также получить бесплатные билеты на "Волшебный Экспресс".
Для этого нужно:
Паровозы будут отправляться со станций Киев-Пассажирский и Львов-Главный:
Путешествие продлится до двух часов и будет проходить в пределах города с одной остановкой. В составе - специально оформленные детские вагоны, адаптированные для пассажиров от 0 лет.
УЗ советует приходить на вокзал за 30 минут до отправления, чтобы сделать праздничные фото и присоединиться к развлекательной программе. В случае воздушной тревоги мероприятия перенесут в безопасные укрытия, а поезда будут курсировать по графику.
Напомним, "Укрзализныця" открыла в приложении доступ к бесплатным билетам по программе "3000 км по Украине", которая позволяет жителям прифронтовых областей путешествовать украинскими поездами. Пассажирам показали пошаговый алгоритм активации программы и уточнили, на какие именно рейсы уже доступны билеты. Программа работает в пилотном режиме и охватывает ряд маршрутов в и из прифронтовых городов.
РБК-Украина также рассказывало о семейном проекте от "Укрзализныци" "Паспорт путешественника", который должен сделать поездки детей более увлекательными. Юным пассажирам выдают специальные "паспорта", в которые они могут собирать штампы на вокзалах и в поездах и обменивать их на бонусы и подарки.