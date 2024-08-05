"Волшебник" Трамп против "Героя" Харрис. Какие образы используют кандидаты на выборах в США

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Трамп и Харрис – две противоположности

На выборах в США в лице Дональда Трампа и Камалы Харрис противостоят не только программы кандидатов с разным видением будущего Соединенных Штатов. Эти два кандидата олицетворяют две противоположности и на уровне эмоций, которые они вызывают у американских избирателей.

"К президентским выборам 2024 года американское общество подошло в крайне поляризованном состоянии. В противостоянии Дональда Трампа и Камалы Харрис, помимо традиционных противоречий между республиканцами и демократами, актуализированы дополнительные конфликты – между представителями белой и небелой рас, между мужчинами и женщинами", – говорит в комментарии РБК-Украина политический психолог, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина.

По ее словам, различия между противниками в борьбе за президентское кресло сейчас максимально выразительны.

"Они разные по партийности, по возрасту, по полу, по расовой принадлежности, по отношению к закону (Харрис – бывший прокурор, Трамп является фигурантом уголовных обвинений). Это будет способствовать еще большей поляризации между сторонниками обоих кандидатов и подогревать градус политического противостояния в обществе до опасных меток", – отмечает Чунихина.

Одним из проявлений такого подогрева уже стало покушение на Трампа 13 июля этого года. Напомним, в Трампа стреляли во время митинга в штате Пенсильвания.

Согласно опросам Центра политики Университета Виргинии в октябре 2023 года, 52% сторонников Байдена говорили, что республиканцы представляют угрозу для жизни Америки, тогда как 47% сторонников Трампа говорили то же самое о демократах.

Среди сторонников Байдена 41% считали, что насилие оправдано, чтобы "помешать (республиканцам, - ред.) достичь своих целей". Почти столько же, 38% сторонников Трампа готовы прибегнуть к насилию, чтобы остановить демократов.

А после покушения на Трампа 84% американцев были озабочены активизацией политического насилия в США. А две трети американцев считают, что нынешний политический климат в стране усугубляет кризис с насилием.

Дискредитация и критика друг друга

По словам Светланы Чунихиной, жители так называемых "шатких" штатов , обычно решающих судьбу выборов в США, будут испытывать чрезмерное давление со стороны штабов обоих кандидатов. И Трамп, и Харрис в своей агитации делают мощный акцент на дискредитации соперника.

"Пока мы видим, что оба кандидата эксплуатируют страхи своих избирателей. Трамп конструирует для своей соперницы образ слабой неудачницы, которая потакает любым общественным порокам, из-за чего подвергает избирателей опасности", – говорит психолог.

К примеру, 31 июля в интервью Fox News Трамп отметил, что его соперница станет "игрушкой, в руках мировых лидеров", если победит, намекая на отсутствие опыта у Харрис во внешней политике.

В другом комментарии Трамп заявил, что Харрис лишь недавно начала притворяться чернокожей, чтобы завоевать расположение афроамериканцев, хотя раньше позиционировала себя как индийка.

В свою очередь, Харрис отмечает опасную непредсказуемость и ненадежность Трампа, презирающего мораль и закон, говорит Светлана Чунихина.

На митинге 25 июля кандидат от демократов заявила, что "Дональд Трамп хочет вернуть страну назад" и намекнула, что может ждать США в случае победы республиканца.

"Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства права или в стране хаоса, страха и ненависти?" – задала риторический вопрос Харрис.

"В атмосфере предвыборной истерии и расколотого общества это может быть большим испытанием для всех избирателей. В такой ситуации очень сложно сохранять здравый смысл и держаться рациональных аргументов при принятии решения, за кого отдать голос", – подчеркивает Чунихина.

Архетипы, которые используют Трамп и Гаррис

Во время предвыборной агитации оба кандидата используют несколько архетипов – универсальных образов, встречающихся во всех культурах мира и подсознательно вызывающих ту или иную эмоциональную реакцию.

Как отмечает Светлана Чунихина, Дональд Трамп обещает избирателям "починить" Америку, исправить все, что сломали его предшественники. Причем он планирует сделать это одним мановением руки, одним телефонным звонком – закончить войну в Европе, решить проблему миграции и т.д. И в этом смысле он подключается к архетипу "Волшебника". Хотя для избирателей из обоих политических лагерей он больше похож на "Бунтовщика" или "Повстанца" с той разницей, что одни смотрят на этот политический бунт с надеждой, а другие – с откровенным ужасом.

"Камала Харрис запустила рекламную кампанию под названием "Бесстрашная". Такое решение оправдано, поскольку американское общество пока демонстрирует мало готовности избрать президентом женщину. Именно поэтому в кампании Харрис женственность должна быть представлена минимально. В этом смысле архетип "Героя" или "Воительницы"" является беспроигрышным и почти безальтернативным для нее. Важный минус такого решения – необходимость использования префикса "без", – подчеркивает психолог.

По оценке Чунихиной, у республиканцев длинный перечень того, чего Гаррис лишена как женщина и как политик, и они этим перечнем обязательно воспользуются. В частности, Харрис, которая является бездетной, может быть легким объектом для критики со стороны, в частности, Джей Ди Венса, кандидата в вице-президенты от республиканцев, который является отцом троих детей и говорит об этом при любом случае.