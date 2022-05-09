ЧАЕС спростувала інформацію про знайдену у Бучі радіоактивну колбу

Чорнобильська АЕС спростувала інформацію про викрадення російськими військовими радіоактивної колби, яку нібито згодом знайшли у Бучі. За час окупації з території ЧАЕС не зникло жодного небезпечного предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДП "Чорнобильська АЕС" .

Зазначається, що 7 травня в офіційному Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом" з'явилося повідомлення про знайдену у Бучі колбу з радіоактивною речовиною. Вона нібито була викрадена російськими військовими з ЧАЕС.

"ЧАЕС повідомляє, що під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було. Працівники ЧАЕС зберегли повний контроль над ядерними та радіоактивними матеріалами на території станції", - йдеться у повідомленні.

Чорнобильська АЕС закликала "Енергоатом" спростувати дану інформацію та видалити відповідне повідомлення у своєму Telegram-каналі.