СБУ сообщила о подозрении охраннику российского пропагандиста Прилепина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще шестерым оккупантам. Среди которых охранник российского "военкора" Евгения (Захара) Прилепина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, Служба безопасности собрала доказательную базу на еще шестерых боевиков, которые воевали против Украины. В конце 2024 года фигуранты попали в плен к Силам обороны во время боев на Покровском, Северском и Торецком направлениях.

Одним из пленных оказался 32-летний россиянин, который охранял кремлевского "военкора" Евгения (Захара) Прилепина во время его поездок во временно оккупированную часть территории Луганской области.

По данным следствия, российский боевик еще до начала полномасштабной войны вступил в батальон "Заря" террористической организации "ЛНР". Там его назначили стрелком-разведчиком.

Находясь в рядах террористов, он сначала воевал против сил АТО, а с 24 февраля 2022 года участвовал в захвате части территории Луганской области.

Остальные трое - предатели из Луганской области, которые в составе 88-й и 2-й мотострелковых бригад рашистов захватывали Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Кроме этого, они строили фортификационные сооружения для оккупантов, которые штурмовали Бахмут.

Впоследствии предателей "отрядили" атаковать поселки Белогоровка и Верхнекаменское, где они попали в плен к украинским войскам.

Еще двое боевиков - жители временно оккупированной части территории Донецкой области.

Один из них сначала дежурил на российских блокпостах в Горловке, а после 24 февраля 2022 года воевал в районах Бахмута и Покровска.

Второй - вступил в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду войск РФ, где в должности пулеметчика обстреливал позиции ВСУ вблизи поселков Пески и Озаряновка.

В декабре 2024 года оба предателя сдались в плен Силам обороны во время боев под Торецком.

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ пятерым фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Преступная деятельность гражданина РФ квалифицирована по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Злоумышленникам грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.