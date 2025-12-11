CBAM может забрать у Украины десятки тысяч рабочих мест, - Климатическая платформа ФРУ

По словам эксперта, в 2023 году объем украинского экспорта товаров в ЕС, подпадающих под CBAM, составил $3,6 млрд, или 9,9% всего экспорта из Украины. Европейское направление было ключевым для большинства углеродосодержащей продукции.

"78,3% украинского экспорта электроэнергии, 80,7% экспорта алюминия, 82,5% экспорта черных металлов и металлопродукции, 86,5% цемента и цементных клинкеров, а также 90,0% экспорта удобрений в 2023 году были направлены в ЕС", - отметила Кулик.

Она предупреждает, что экономический удар от CBAM может быть резким уже в первый год после введения. По оценке эксперта, ВВП Украины может уменьшиться на 4,8%, а экспорт в ЕС - упасть на 7,8%.

При этом бюджет ежегодно будет недополучать $2,8 млрд, а рынок труда потеряет более 73 тыс. рабочих мест. В среднесрочной перспективе потери будут еще масштабнее: при таком сценарии в 2030-2035 годах общие потери занятости могут достичь почти 120 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления упадут на $3,6 млрд.

Кулик отмечает, что от CBAM пострадают не только экспортеры, но и все звено поставщиков сырья и материалов на внутреннем рынке. При этом возможности для адаптации у украинских предприятий ограничены.

"В отличие от европейских металлургических заводов, работающих в относительно стабильных условиях и получающих от Еврокомиссии миллиардные гранты на декарбонизацию, украинские металлурги таких возможностей не имеют", - подчеркивает она.