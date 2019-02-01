CAS визнав російських легкоатлетів винними в порушенні антидопінгових правил

CAS позбавляє нагород 12 російських легкоатлетів

Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Среди них - призеры Олимпиады-2012 Иван Ухов, Светлана Школина (оба - прыжки в высоту), которые, таким образом, лишаются этих наград.

Напомним, Комитет Всемирного антидопингового агентства сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет требовал от России возврата 24 медалей. Российских спортсменов уличили в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов. Отмечается, что возвращены только пять медалей.

МОК обратился с официальным письмом в Олимпийский комитет России (ОКР) с требованием до 24 декабря уведомить все национальные федерации о необходимости вернуть награды. Это должны сделать и чистые спортсмены, которые выступали в одной команде или экипаже с нарушителями.

РБК-Украина писало, что Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии начала расследование в отношении пяти членов сборной Российской Федерации по биатлону.