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Санкції проти Росії залежатимуть від позиції України за умовами миру, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна сама має вирішити, які умови миру з Росією вона прийме - саме від цих домовленостей, а не від нав'язаних ззовні умов, залежатиме подальший санкційний режим. Таку позицію висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.

При цьому він знову підкреслив, що це не має бути "нав'язаний мир". За словами Шольца, "цілі, які Росія ставить перед собою, будуть недосяжні".

"Абсолютно ясно, що тільки угода, яку Україна сама вважатиме правильною, може привести до того, що масивні обмеження економічної стійкості Росії, пов'язані з санкціями, коли-небудь закінчаться", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні Путін пригрозив Макрону і Шольцу посиленням гуманітарної кризи в Україні через постачання зброї ЗСУ.

Своєю чергою Шольц і Макрон закликали Путіна до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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Санкції проти Росії