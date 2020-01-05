Cambridge Analytica працювала з політичною партією в Україні у 2017 році

Британська компанія Cambridge Analytica, яка запам'яталася скандалом з витоком даних в Facebook, в 2017 році працювала з політичною партією в Україні. Про це пише The Guardian.

Наголошується, що з'явився новий витік даних, який свідчить про те, що скандал з даними Facebook був частиною набагато більш масштабної глобальної операції, в рамках якої компанія працювала з урядами, спецслужбами, комерційними компаніями і політичними партіями, щоб маніпулювати людьми і впливати на них.

The Guardian не уточнює, з якою саме партією працювала британска компанія, проте відомо, що робота тривала навіть під час слідчих дій в рамках запиту спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Газета пише, що протягом наступних місяців відбудеться черговий витік десятків тисяч документів, що стосуються діяльності Cambridge Analytica. Відомо, що компанія мала глобальну інфраструктуру, працюючи через мережу в 68 країнах.

Публікація документів почалася в Новий рік на анонімному акаунті в Твіттері @HindsightFiles. Було встановлено, що документи надійшли від Бріттані Кайзер, колишнього співробітника Cambridge Analytica.

"Абсолютно очевидно, що наші виборчі системи широко відкриті для зловживань... Я дуже боюся того, що відбудеться на виборах в США в цьому році, і я думаю, що один з небагатьох способів захистити себе - це зібрати якомога більше інформації", - сказала вона.

Проблеми, за її словами, швидше за все, не будуть поліпшуватися, а погіршуватися, особливо на тлі з наближенням вирішальних президентських виборів 2020 року в Америці.

Кайзер сказала, що витік даних у Cambridge Analytica показує, що глобальні маніпуляції вийшли з-під контролю.

"Документи показують набагато більш чітке уявлення про те, що насправді сталося на президентських виборах у США 2016 року, що має величезний вплив на те, що відбудеться в 2020 році", - зазначила вона.

Кайзер додала, що є свідчення дійсно дуже тривожних експериментів з американськими виборцями, що маніпулюють людьми за допомогою повідомлень, заснованих на страху, призначених для найбільш уразливих груп.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року американська компанія Facebook погодилася виплатити 644 тисяч доларів штрафу після скандалу з консалтинговою компанією Cambridge Analytica, яка незаконно збирала дані британських користувачів соцмережі.