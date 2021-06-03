Сенниченко розповів про підсумки продажу Львівської колонії за 377,5 млн грн

В Україні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48. За в'язницю змагалися 7 учасників, а ціна зросла майже у три рази - зі 136 млн до 377,5 млн гривень.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко у Facebook.

За його словами, в’язниця не функціонує за призначенням з початку 2018 року, й використовувалася лише на 40%.

"Відтак, будівлі поступово розвалюються, а на їх утримання держава витрачала мільйони гривень. Та ми змінили цю ситуацію", - написав Сенниченко.

Фонд держмайна спільно з Міністерство юстиції України забезпечили підготовку об’єкта до приватизації, прозорість процедур та повний доступ до інформації для всіх потенційних інвесторів за принципом "усі знають усе", додав голова ФДМ.

Чергова перемога в боротьбі з неефективністю та корупцією! Львівська виправна колонія знайшла інвестора на прозорому... Posted by Dmitry Sennychenko on Thursday, June 3, 2021

Загалом, на прозорі аукціони планується виставити майно 35-ти виправних закладів, що перебувають у "законсервованому" стані.

"Тим часом Фонд вже завершив підготовку першого об’єкту великої приватизації - ОГХК. Вже влітку, вперше за 15 років, відбудеться історична подія та принесе мільярди гривень до державного бюджету. Очікуємо лише на погодження умов аукціону Кабміном", - повідомив Сенниченко.