ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Колишній голова партії "Голос" в Дніпропетровській області долучився до "УДАРу" Кличка

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 12 жовтня 2021 15:04
Колишній голова партії "Голос" в Дніпропетровській області долучився до "УДАРу" Кличка Фото: "УДАР Віталія Кличка" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Колишній голова партії "Голос" на Дніпропетровщині Віталій Жеганський заявив про свій перехід в "УДАР Віталія Кличка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку партії на Дніпропетровщині у Facebook.

У публікації зазначили, що у жовтні відбудеться обласна конференція, на якій буде обрано керівництво Дніпропетровської територіальної організації партії "УДАР Віталія Кличка".

"Точно можу сказати, що в керівництві будуть люди, які керуються не з Москви, чи Вашингтону. Люди, які орієнтовані на Київ та всю Україну", - прокоментував своє рішення Жеганський.

Як повідомлялося, раніше в "УДАРі Віталія Кличка" заявили, що відеозвернення народного депутата України Іллі Ківи, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України - державна зрада.

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАР Віталий Кличко
NEWS
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків