Колишній голова партії "Голос" в Дніпропетровській області долучився до "УДАРу" Кличка
Колишній голова партії "Голос" на Дніпропетровщині Віталій Жеганський заявив про свій перехід в "УДАР Віталія Кличка".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку партії на Дніпропетровщині у Facebook.
У публікації зазначили, що у жовтні відбудеться обласна конференція, на якій буде обрано керівництво Дніпропетровської територіальної організації партії "УДАР Віталія Кличка".
"Точно можу сказати, що в керівництві будуть люди, які керуються не з Москви, чи Вашингтону. Люди, які орієнтовані на Київ та всю Україну", - прокоментував своє рішення Жеганський.
Як повідомлялося, раніше в "УДАРі Віталія Кличка" заявили, що відеозвернення народного депутата України Іллі Ківи, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України - державна зрада.