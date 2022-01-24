Колишній Папа Римський визнав дачу хибних свідчень у справі про насильників у церкві

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI приніс вибачення за надання неправдивої інформації під час розслідування сексуальних домагань за фактами насильства над дітьми. Він тоді очолював Мюнхенську архієпархію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У заяві йдеться, що помилкова інформація не представляла "злого наміру". Натомість його звинуватили в "похибці". Колишній Папа повідомив слідство, що він не був присутній на зборах 1980 року, присвячених священику-педофілу. Зараз він підтвердив, що справді був на зборах, але наполягає на тому, що жодного рішення про переведення священика на пастирські обов'язки там не ухвалювалося. Нинішній Папа Франциськ пообіцяв домогтися справедливості щодо жертв сексуального насильства з боку членів католицької церкви.