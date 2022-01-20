Колишнього Папу Римського звинуватили у бездіяльності через ґвалтівників у церкві

Колишнього Папу Римського Бенедикта XVI звинуватили в злочинній бездіяльності в кінці 1970-х і початку 1980-х років за фактом сексуального насильства над дітьми. Юридичне бюро Westpfahl Spilker Wastl (WSW) вважає, що він знав про такі випадки, але нічого не робив, коли очолював Мюнхенську архиєпархію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Повідомляється, що юридичне бюро провело розслідування на прохання самої архиєпархії Мюнхена і Фрайзінга. За його підсумками, Бенедикта XVI викрили як мінімум в чотирьох таких випадків бездіяльності, коли він знав про сексуальне насильство з боку представників церкви.

"Загалом в чотирьох випадках ми прийшли до висновку, що тодішньому архієпископу, кардиналу Йозефу Ратцінгеру (мирське ім'я Бенедикта XVI, - ред.) можна пред'явити бездіяльність щодо сексуального насильства. Два цих випадки стосуються розпочатих під час його служби насильницьких злочинів, за якими були винесені державні вердикти", - зазначив один з авторів доповіді Мартін Пуш.

Також розслідування встановило, що бездіяльність Ратцінгера дозволяла ґвалтівникам і далі виконувати пастирські обов'язки. Церква не вживала офіційних дисциплінарних заходів щодо цих священнослужителів, а також не надала допомогу жертвам насильства.

Сам Бенедикт XVI всі звинувачення відкидає. Звіт WSW виявив щонайменше 497 випадків насильства в Мюнхенській архиєпархії в період з 1945 по 2019 рік переважно щодо неповнолітніх хлопчиків.