Бывший Папа Римский признал дачу ложных показаний по делу о насильниках в церкви

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI принес извинения за предоставление ложной информации во время расследования сексуальных домогательств по фактам насилия над детьми. Он тогда возглавлял Мюнхенскую архиепархию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
В заявлении говорится, что ложная информация не представляла "злого умысла". Вместо этого его обвинили в "оплошности".
Бывший Папа сообщил следствию, что он не присутствовал на собрании 1980 года, посвященном священнику-педофилу. Сейчас он подтвердил, что действительно был на собрании, но настаивает на том, что никакого решения о переводе священника на пастырские обязанности там не принималось.
Нынешний Папа Франциск пообещал добиться справедливости в отношении жертв сексуального насилия со стороны членов католической церкви.
Напомним, бывшего Папу Римского Бенедикта XVI обвинили в преступном бездействии в конце 1970-х и начале 1980-х годов по факту сексуального насилия над детьми. Юридическое бюро Westpfahl Spilker Wastl (WSW) считает, что он знал о таких случаях, но ничего не предпринимал, когда возглавлял Мюнхенскую архиепархию.