Бывший Папа Римский признал дачу ложных показаний по делу о насильниках в церкви

В заявлении говорится, что ложная информация не представляла "злого умысла". Вместо этого его обвинили в "оплошности".

Бывший Папа сообщил следствию, что он не присутствовал на собрании 1980 года, посвященном священнику-педофилу. Сейчас он подтвердил, что действительно был на собрании, но настаивает на том, что никакого решения о переводе священника на пастырские обязанности там не принималось.

Нынешний Папа Франциск пообещал добиться справедливости в отношении жертв сексуального насилия со стороны членов католической церкви.