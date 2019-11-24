Колишній мер Нью-Йорка заявив про вступ в президентську гонку в США

Колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг вступає в президентську гонку в США. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я балотуюся в президенти, щоб завдати поразки Дональду Трампу і відновити Америку", - зазначив він.

Крім того, Блумберг висловив упевненість в тому, що йому дозволить здобути перемогу "унікальний досвід у бізнесі, управлінні та благодійної діяльності".

77-річний Блумберг з 2002 по 2013 рік обіймав посаду мера Нью-Йорка. Він також відомий як філантроп і засновник однойменного агентства фінансових новин. Згідно з останніми оцінками журналу Forbes, його статки перевищують 54 млрд доларів.

Нагадаємо, АР писало, що Блумберг не збирається дозволити президенту США Дональду Трампу переобратися на цю посаду на виборах 2020 року.

9 листопада Блумберг подав документи для участі у праймеріз Демократичної партії в американському штаті Алабама. Внутрішньопартійні вибори Демпартії в штаті Алабама заплановано на 3 березня 2020 року.

Хоча у березні цього року американський мільярдер і екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році.