Колишній канцлер Німеччини не шкодує про свою позицію по відношенню до Росії

Видання пише, що через 17 днів після відходу з поста канцлера в 2005 році Шрьодеру подзвонив президент Росії Володимир Путін з пропозицію очолити комітет акціонерів Nord Stream, який відповідав за будівництво першого підводного газопроводу. Через 17 років він залишається таким же зухвалим, як завжди.

"Я не звинувачую себе... Це не моя справа", - прокоментував він залежність Німеччини від російського газу, яка дозволила Путіну тиснути на Європу, наповнюючи військову скарбницю.

На питання про російські військові злочини в Бучі він відповів, що вони повинні бути розслідувані. При цьому Шредер сумнівається, що накази йшли від самого Путіна.

"Я думаю, що ця війна була помилкою, і я завжди так говорив. Що нам потрібно зробити зараз, так це встановити мир якомога швидше", - додав він.

За даними NYT, з початку масштабного нападу на Україну на знак протесту подали у відставку всі співробітники парламентського офісу Шрьодера, включаючи керівника його апарату і спічрайтера з 20-річним стажем, які працювали з ним з тих пір, як він був канцлером.