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Бывший доброволец АТО заявил, что он был исполнителем "убийства" Бабченка

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 19:44
Фото: Алексей Цимбалюк (facebook.com/Алексей Цимбалюк)
Фото: Алексей Цимбалюк (facebook.com/Алексей Цимбалюк)

Цимбалюк отметил, что давал подписку о неразглашении

Бывший доброволец АТО Алексей Цимбалюк заявил, что является исполнителем инсценированного СБУ покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом Цимбалюк написал у себя в Facebook.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые оперы, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нерве. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь в деле - люди чести", - написал он.

Цимбалюк также добавил, что никаких деталей в деле больше сообщить не может, потому что идет следствие, и он подписал заявление о неразглашении.

Напомним, вечером 29 мая стало известно, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

30 мая стало известно, что Бабченко жив.

Сегодня сообщалось, что стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко.

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Теги публикации: журналисты, покушение, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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