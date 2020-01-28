Колишньому нардепу загрожує ув'язнення за незаконне проникнення на територію ДБР

Проти депутата Верховної ради VIII скликання (27 листопада 2014 - 29 серпня 2019) розпочато досудове розслідування після того, як жінка проникла через паркан на територію Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що розслідування розпочато "за фактом можливого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю". Крім того, як повідомляє ДБР, депутатка намагалась опиратися представникові влади. Дії народної обраниці минулого скликання розцінили як хуліганство (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Додамо, що колишньою народньою депутаткою, яка проникла на територію ДБР через паркан, виявилася Тетяна Чорновол.

"Приблизно об 11:00 28 січня 2020 року особа проникла на охоронювану територію Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15 через паркан з колючим дротом. Після цього зайшла до актової зали, де відбувався брифінг першого заступника директора ДБР, та під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон", - зазначили в прес-службі.

Депутатку вивели із зали. Проти неї тривають першочергові слідчі дії.

"У разі доведення вини, народному депутату VIII скликання

загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років", - уточнили в ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР.

Згодом розслідувачі з Bihus.Info встановили, що новий заступник голови Держбюро розслідувань Олександр Соколов пов'язаний з в. о. директора бюро Іриною Венедиктовою через бізнес своєї дружини.