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Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами "ДНР"

Автор: Дмитро Левицький

У Донецькій області колишнього співробітника Служби безпеки України підозрюють у співпраці з терористами так званої "ДНР". Колишньому правоохоронцю загрожує до 15 років за ґратами.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

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Як встановили в ході розслідування, 43-річний колишній співробітник спецслужби у 2015 році вступив до лав проросійських бойовиків на окупованій території Донецької області. За даними прокуратури, мешканець Докучаєвська обіймав посаду "слідчого" в так званому "МДБ ДНР".

Слідство вважає, що підозрюваний здійснював переслідування місцевих мешканців, а також військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань зі складу АТО/ООС.

Підозру повідомили за ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура повідомила про підозру так званому "голові" так званого "районного суду Луганська". Підозрюваний продовжує суддівську діяльність досьогодні.

Також РБК-Україна писало, що СБУ повідомила про підозру тюремнику донецької в'язниці "Ізоляція". Його підозрюють у катуванні цивільних громадян.

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Новини України Служба безпеки УкраїниДНРподозрениеДонецкая областьтеррористы
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