Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами "ДНР"

У Донецькій області колишнього співробітника Служби безпеки України підозрюють у співпраці з терористами так званої "ДНР". Колишньому правоохоронцю загрожує до 15 років за ґратами.

Як встановили в ході розслідування, 43-річний колишній співробітник спецслужби у 2015 році вступив до лав проросійських бойовиків на окупованій території Донецької області. За даними прокуратури, мешканець Докучаєвська обіймав посаду "слідчого" в так званому "МДБ ДНР".

Слідство вважає, що підозрюваний здійснював переслідування місцевих мешканців, а також військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань зі складу АТО/ООС.

Підозру повідомили за ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.