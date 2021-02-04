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Прокуратура повідомила про підозру "голові" одного з райсудів "ЛНР"

Луганська область, Четвер 04 лютого 2021 15:07
Прокуратура повідомила про підозру "голові" одного з райсудів "ЛНР"
Фото: прокуратура (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Голови одного з районних судів міста Луганська" повідомили про підозру. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

За даними слідства, в жовтні 2015 року підозрюваний очолив районний суд так званої "ЛНР" і почав здійснювати "правосуддя" від її імені.

"З метою підтримки окупаційного режиму і функціонування псевдореспубліки він бере участь у діяльності окупаційної "судової гілки влади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у справах, які розглядає "суддя", приймаються незаконні рішення, що суперечать законодавству України та порушують права українців.

При цьому наголошується, що підозрюваний продовжує суддівську діяльність і в цей час.

Підозрюваний був оголошений в загальнодержавний обшук.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру шістьом бойовикам "ЛНР" і оголосила їх у розшук. Четверо бойовиків займалися "контррозвідувальної" та диверсійною роботою, а також переслідували мирних жителів.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру "меру" окупованого Дебальцевого.

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