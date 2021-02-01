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Катував цивільних: тюремнику "Ізоляції" оголосили підозру

Донецька область, Понеділок 01 лютого 2021 17:19
Катував цивільних: тюремнику "Ізоляції" оголосили підозру
Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мешканцю Бахмута (Донецька область) повідомили про підозру у викраденні та катуванні цивільних, а також їх трудовій експлуатації. Всі зі злочини він вчиняв перебуваючи на посаді конвоїра та охоронця в’язниці "Ізоляція".

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За інформацією поліції, 42-річний раніше не судимий чоловік вступив до лав бойовиків на початку 2016 року. Його призначили охоронцем катівні "Ізоляція", де протягом двох років позбавляв волі громадян, зокрема, за проукраїнську позицію.

"Він та інші бойовики тримали бранців у нелюдських умовах у камерах, годинами катували електричним струмом, застосовували до них фізичне насильство та принижували. У в’язницю потрапляли як цивільні мешканці, так і військовослужбовці сил АТО/ООС", - розповіли в МВС.

Серед потерпілих від дій підозрюваного чоловіки, жінки та літні люди. Чоловіку повідомили про підозру відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу, зараз тривають слідчі дії для винесення йому заочного вироку.

Нагадаємо, минулого тижня в Офісі генпрокурора розповіли, що у справі про тортури у донецькій в'язниці "Ізоляція" вже оголосили підозри п'ятьом фігурантам, а загалом їх близько 50.

Крім того, минулого тижня було опубліковано фото в'язниці "Ізоляція", в якій тримають українських полонених.

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